Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 19 июля

Фото: REUTERS/Gary Cameron.

На пятницу, 19 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

18.07 18.07 Изменение 1 доллар США 25,86 грн 26,03 грн + 0,17

Таким образом, по сравнению со значениями 18 июля, курс доллара вырос на 17 копеек после того, как изменился накануне. При этом "зеленый" поднялся выше психологической отметки в 26 гривен впервые за две недели – с 4 июля.

За неделю - с 12 по 19 июля – доллар вырос в цене на 23 копейки. Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"