Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки

18 июля, 16:17

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 19 июля

Фото: REUTERS/Gary Cameron
Фото: REUTERS/Gary Cameron.

На пятницу, 19 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

18.0718.07Изменение
1 доллар США25,86 грн26,03 грн + 0,17

Таким образом, по сравнению со значениями 18 июля, курс доллара вырос на 17 копеек после того, как изменился накануне. При этом "зеленый" поднялся выше психологической отметки в 26 гривен впервые за две недели – с 4 июля.

За неделю - с 12 по 19 июля – доллар вырос в цене на 23 копейки. Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


Читайте также

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава НБУ объяснил, почему в Украине подешевел доллар

Сегодня, 16:05

Выборы и сезонные факторы не оказывают особого давления на валютный рынок, считает Смолий

Размещение евробондов на миллиард долларов: появился прогноз НБУ

Сегодня, 15:38

Сологуб прогнозирует, что Минфин в этом году выйдет на рынок внешних заимствований

Как отставка Лагард повлияет на отношения МВФ и Украины: в Совете НБУ объяснили

Сегодня, 15:04

Данилишин напомнил, что нужно сделать Киеву для продолжения программы Фонда

НБУ перечислил риски для экономики

Сегодня, 15:02

В регуляторе напомнили о возможности остановки транзита газа через Украину

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Как умирали звёзды: самые известные теории заговора

Виктор Павлик пришёл на "Х-фактор 10": в качестве кого?

Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян

Tesla займется производством "черепицы" из солнечных батарей

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

15 красавиц российского кино

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь