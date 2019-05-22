Доллар в Украине пошел в рост после резкого падения

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 23 мая

Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 23 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

22.05 23.05 Изменение 1 доллар США 26,11 грн 26,3 грн + 0,19 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 22 мая, курс доллара вырос на 19 копеек после снижения на девять днем ранее. Рост курса доллара происходит на фоне заявлений о прекращении миссией МВФ пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

Впрочем, за неделю – с 16 мая – доллар подешевел на семь копеек.

Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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