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Доллар в Украине рухнул ниже психологической отметки

4 июля, 16:09

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 5 июля

Фото: Pixabay

После продолжения обвала курса доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 5 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

04.0705.07Изменение
1 доллар США26,04 грн25,87 грн - 0,17

Таким образом, по сравнению со значениями 4 июля, курс доллара опустился на 17 копеек после снижения на 14 днем ранее.

Курс доллара опустился ниже психологической отметки в 26 гривен впервые с 14 марта 2018 года, несмотря на предположения аналитиков, что этот рубеж "зеленый" пока не сможет преодолеть.

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Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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