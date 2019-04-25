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Доллар в Украине стал дороже после недельного падения

Сегодня, 16:16

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 26 апреля; за неделю гривня укрепилась на 22 копейки

Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 26 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

25.0426.04Изменение
1 доллар США26,59 грн26,62 грн+ 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 25 апреля курс доллара повысился на три копейки после снижения на 10 копеек днем ранее. В течение первых дней после второго тура выборов доллар дешевел. За неделю – с 19 апреля - курс "зеленого" снизился на 22 копейки. 

Ранее эксперты спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.

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Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара

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