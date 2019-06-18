Доллар в Украине стал немного дешевле
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 19 июня
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 19 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|18.06
|19.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,42 грн
|26,39 грн
|- 0,03
Таким образом, по сравнению со значениями 18 июня, курс доллара не изменился после роста на две копейки днем ранее. При этом за неделю – с 12 июня – официальный курс доллара вырос на девять копеек. А аналитики прогнозируют, что в течение будущей недели курс доллара будет плавно снижаться.
Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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