Доллар в Украине вернулся к росту: НБУ заметно поднял курс

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 11 июля

Фото: пресс-центр НБУ

На четверг, 11 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

10.07 11.07 Изменение 1 доллар США 25,49 грн 25,70 грн + 0,21

Таким образом, по сравнению со значениями 10 июля, курс доллара вырос на 21 копейку после снижения на 11 днем ранее. Это повышение курса стало первым со 2 июля. Впрочем, за неделю - со 4 по 11 июля – доллар все же подешевел же на 34 копейки. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

Новости "Сегодня" также узнали, почему доллар в Украине резко подешевел и стоит ли сейчас скупать иностранную валюту:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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