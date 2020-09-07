Доллар в Украине вырос до максимума за месяц

На вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|07.09
|08.09
|Изменение
|1 доллар США
|27,73 грн
|27,75 грн
|+ 0,02
Таким образом, по сравнению со значениями 7 сентября курс доллара повысился еще на две копейки после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Это самый высокий курс доллара в Украине за месяц, с 8 августа. А за неделю – с 1 по 8 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 19 копеек.
Курс евро на 8 сентября при этом снизился на пять копеек, с 32,86 до 32,81 гривни.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.
А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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