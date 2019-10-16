Доллар в Украине заметно подорожал, евровалюта не отстает

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На сегодня, 16 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,79 грн;

1 евро – 27,28 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 24 копейки после повышения всего на копейку днем ранее. За неделю – с 9 по 16 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на восемь копеек. При этом эксперты прогнозируют рост курса доллара.

Курс евро сегодня вырос на 18 копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей выросла на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. Во вторник, 15 октября, доллар на межбанке подорожал на 13 копеек в покупке и 12 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,77/24,80 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась на копейку в покупке и на две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,23/27,26 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, новости "Сегодня" разобрались, почему в первую половину осени доллар в Украине упал, а цены – нет. О том, что будет дальше, смотрите в нашем сюжете:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

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Министерство развития экономики ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 26,3 грн за доллар, в 2020-м – 27,3 грн. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством. Этот прогноз был значительно улучшен в сентябре, ведь еще в апреле ведомство ожидало, что по итогу 2019 года курс доллара составит 28 грн. На данный момент прогноз Минэкономики является самым оптимистичным.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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