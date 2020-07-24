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Доллар входит в новый коридор: чего ждать от курса

24 июля, 11:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ситуация на валютном рынке успокаивается

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 22 июля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,78 гривни после того, как Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Приостановка девальвации произошла накануне на активном новостном фоне. Новый глава НБУ заявил также, что не ожидает снижения ставки до конца года. Регулятор прогнозирует рост международных резервов с 25,5 млрд долларов до около 30 млрд долларов к концу 2020 года и до 32-33 млрд долларов в последующие годы. Рынок воспринял такой шаг позитивно на фоне растущих инфляционных и девальвационных ожиданий", – отметил эксперт.

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Позитивным фактором для гривни также стали новости о привлечении через еврооблигации 2 млрд долларов с погашением в марте 2033 года с доходностью в размере 7,25% годовых. А также – ожидаемое поступление средств от Еврокомиссии объемом 1,2 млрд евро.

"Перспективы захода таких объемов сбили настрой покупателей. Продавцы и экспортеры, которые ранее придерживали валюту, более активно начали ее продавать", – объяснил Шевчишин.

Он напомнил, что в целом Нацбанк за последние три дня для сглаживания колебаний курса продал порядка 350 млн долларов.

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"Таким образом, регулятор очертил текущий базовый коридор с верхней границей на подходах к 28 гривен за доллар. Теперь откат курса покажет где будет нижняя граница коридора. Вероятно, на фоне последних событий и накопленных отложенных продаж, гривня может еще несколько подрасти и в краткосрочном периоде будет стремиться к отметке 27,6-27,7 гривни за доллар", – спрогнозировал аналитик.

Напомним, ранее эксперты предупредили, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине. В целом аналитики прогнозировали сумбурную неделю на валютном рынке.

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доллар НБУ межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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