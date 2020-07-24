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Доллар и евро в Украине стали еще дороже: курс НБУ

24 июля, 08:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,88 грн;
1 евро – 32,25 грн;
10 российских рублей – 3,91 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" находится на максимальном с начала апреля уровне. За неделю – с 17 по 24 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 61 копейку.

Курс евро при этом повысился на шесть копеек после скачка вверх на 52 копейки в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с января 2019 года находится выше психологической отметки в 32 гривни.

Стоимость 10 российских рублей при этом снизилась на копейку.

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Читайте также: Виноваты заявления: Нацбанк объяснил стремительный рост доллара

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде
Виноваты заявления: Нацбанк объяснил стремительный рост доллара

В четверг, 23 июля, доллар на межбанке подешевел на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,78/27,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась в цене на шесть копеек в покупке и пять в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,19/31,22 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

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    Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

    Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не предоставил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

    • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
    • За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривны укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
    • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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    Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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    доллар курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

    Источник: Сегодня

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