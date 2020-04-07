Доллар вниз, евро – вверх: Нацбанк обновил официальный курс валют

На среду, 8 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

07.04 08.04 Изменение 1 доллар США 27,24 грн 27,10 грн - 0,14

Таким образом, по сравнению со значениями 7 апреля курс доллара снизился еще на 14 копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 1 по 8 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 53 копейки.

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В то же время, курс евро на 8 апреля вырос с 29,38 до 29,57 гривни.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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