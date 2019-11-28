Доллар замер на минимуме, а евро упал еще ниже: курс валют

/ Фото: stocksnap.io

На сегодня, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,98 грн;

1 евро – 26,40 грн;

10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара фактически не изменился после снижения на семь копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара остается на самой низкой отметке с января 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 24 гривен 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар. За неделю – с 21 по 28 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 22 копейки. При этом эксперты уже объяснили сайту "Сегодня", почему в Украине рекордно упал доллар.

Курс евро сегодня снизился на три копейки после падения на пять копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей не изменилась.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 27 ноября, доллар на межбанке подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,01/24,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта не изменилась в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,40/26,43 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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