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Долларизацию украинской экономики решили снизить в два раза

Сегодня, 11:17

Нацбанк уверяет, что ограничений для бизнеса и населения не будет

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует обеспечить снижение долларизации украинской экономики в два раза - 42-43% до 20%. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба регулятора.

По его словам, уровень долларизации экономики Украины в 2018 году составлял 43% и 42% по валовым кредитам и депозитам соответственно, тогда как Национальный банк оценивает естественный показатель долларизации, который соответствует потребностям бизнеса и населения в использовании иностранной валюты для осуществления внешнеэкономической деятельности и страхования от валютных рисков на уровне около 20%.

"Снижение долларизации экономики до естественного уровня должно состояться через успешную реализацию Национальным банком политики инфляционного таргетирования, проведения взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшее развитие финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и рост доверия к национальной валюте, в частности, на фоне проведения валютной либерализации", – сказано в сообщении.

При этом снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем и Национальный банк не планирует вводить ограничения для граждан или предприятий, заверил Сологуб.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, как повысить доверие к гривне и отказаться от доллара. А в начале марта член совета НБУ Василий Фурман заявил, что регулятор проводит политику плавающего обменного курса, и никто специально не удерживает гривню.

Также в НБУ отмечали, что доверие украинцев к банкам и гривне возвращается, а в целом объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Но доверять банкам деньги на длительный срок люди все еще не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты.

Кроме того, "Сегодня" разобрались, куда выгодно вкладывать деньги в 2019 году, и нужно ли инвестировать в государственные облигации.

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Тег экономика, НБУ, валюта, доллары

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