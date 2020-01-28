"Дыра" в госбюджете-2019 оказалась больше, чем прогнозировали ранее: детали

В Госказначействе рассказали, с каким дефицитом сведен бюджет за 2019 год

/ Фото: AFP

Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн, тогда как в 2018 году госбюджет был сведен с дефицитом 59,25 млрд грн при установленной верхней планке 94,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Согласно уточненным данным, дефицит общего фонда госбюджета-2019 составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

В первые дни этого года Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщил о дефиците госбюджета в минувшем году в 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит госбюджета-2019 был практически полностью профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначальной бюджетной задачи.

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В соответствии с уточненными данными Госказначейства, доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 7,6% – до 998,28 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 5,5%, до 879,83 млрд грн.

По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями доходы были недовыполнены на 0,9%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Расходы госбюджета в минувшем году составили 1 трлн 72,89 млрд грн, что на 8,7% больше расходов госбюджета 2018 года. В том числе по общему фонду они выросли на 8,4% – до 952,98 млрд грн.

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По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями расходы были недовыполнены на 1,8%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что бюджет-2019 недовыполнили из-за укрепления гривни. Вторая причина – монетарная политика, которую проводит Нацбанк.

В истории Украины это явление не новое: невыполнение плана по поступлениям в государственную казну наблюдалось довольно часто, и в последние годы тоже.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

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