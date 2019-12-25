Это уже не в первый раз: экономисты о ситуации с недовыполненным бюджетом

В сложившейся ситуации нет ничего страшного, такое происходит каждый год

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Реклама

Несмотря на хорошие макроэкономические показатели и укрепление гривни, государственный бюджет недовыполнен. Но такая ситуация для нашей страны не редкость. Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук подтверждает: распределение бюджетных выплат в "ручном режиме" происходило в конце года довольно часто.

"К сожалению, это история не только нынешнего правительства, но и предыдущих. Хотя это происходило по-разному: в больших или в меньших размерах, с более официальной или менее официальной процедурой. Они могли не подписывать никаких документов, но давать устное указание под любым предлогом блокировать какие-то платежи и таким образом решать проблему дефицита средств", – говорит Борис Кушнирук.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило придерживается такой же точки зрения. И говорит: если бюджет не секвестирован, значит, за выплату зарплат бюджетникам, пенсий и пособий можно не переживать: все будет профинансировано по графику.

"Это не уникальная ситуация для Украины. Были случаи, когда возникал кассовый дефицит бюджета, и надо было с этим что-то делать. Выходили из этой ситуации по-разному. Либо через секвестр – то есть официальное сокращение расходов бюджета, и тогда действительно происходило недофинансирование, в том числе и защищенных статей бюджета. Либо через ручное управление, но только вслух об этом не заявляли, но все равно Казначейство вместе с Минфином перебирали, что финансировать, а что – нет. То есть банально задерживали платежи по не первоочередным расходам", – говорит Ярослав Жалило.

Подробнее о том, почему бюджет не выполнили, и почему это стало проблемой для страны, читайте в нашем материале "Невыполнение госбюджета: кому могут не выплатить зарплаты в декабре".

Ранее ситуацию вокруг бюджета прокомментировал также премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что выплаты в "ручном режиме" проводятся для недопущения бесконтрольных растрат государственных средств:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама