Эхо торговой войны: рынки ЕС просели, а в России подорожал доллар

/ Фото: AFP

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Европейские фондовые рынки остаются под давлением в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. Европейские индексы утром 7 октября упали на 0,1-0,2% из-за неопределенности в отношениях двух крупнейших экономик мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 14:32 по киевскому времени составил 381 пункт. Впрочем, к середине торгов индексы перешли к плавному росту.

Давление на себя ощутила и Россия. На фоне ожидание переговоров США и Китая российский рубль подешевел к доллару и евро. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,5-64,77 руб., то есть доллар сразу прибавил 14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Позже, к 14:00, доллар на торгах на Московской бирже подорожал до 64,93 руб.

В частности, Китай может исключить из повестки переговоров вопросы реформирования промышленной политики и правительственных субсидий. Эти вопросы были одними из главных требований Вашингтона, а потому ситуация беспокит инвесторов.

"В ожидании торговых переговоров на европейских рынках преобладает спрос на более надежные активы, что отражает осторожное отношение к перспективам торговой сделки между странами", – отмечают аналитики Forex Club.

Вместе с тем, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предположил, что в ответ на введение новых американских пошлин на европейские товары могут последовать аналогичные меры со стороны ЕС, но призвал прекратить торговую войну и перейти к диалогу.

Ранее арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС.

Это решение должно вступить в силу 18 октября. Как отметчали аналитики Dow Jones, финальное решение ВТО открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что посол КНР назвал Украину важным торговым партнером:

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