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США и Китай возобновляют торговые переговоры

27 сентября, 03:36

Власти Китая активно готовятся к 13 раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами

Фото: REUTERS/Jason Lee

Фото: REUTERS/Jason Lee

Торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться 10 октября в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC со ссылкой на три источника.

По данным одного из них, китайскую делегацию на переговорах возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что власти Китая активно готовятся к 13-му раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Вэем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Китай США переговоры Трамп торговая война

Источник: ТАСС

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