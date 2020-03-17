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Ивестбанкиры считают мировую рецессию базовым сценарием

17 марта, 19:03

Виктория Подолянец

Рост мировой экономики замедлится

Эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса уже спровоцировала мировую рецессию. Они пересмотрели прогнозы о том, что замедления мировой экономики удастся избежать.

Экономисты Morgan Stanley теперь считают рецессию в мировой экономике базовым сценарием. Они прогнозируют, что в этом году ее рост замедлится до 0,9%.

В Goldman Sachs прогнозируют, что рост составит 1,25%.

Прогноз S&P Global — рост на 1−1,5%. Такое замедление будет менее болезненным, чем сокращение роста до 0,8% в 2009 году, в разгар мирового финансового кризиса.

И Morgan Stanley, и Goldman Sachs ожидают, что глобальная экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года.

Напомним, пандемия коронавируса привела к остановке промышленных предприятий по всему миру. Вспышка коронавируса ударила по фондовому рынку.

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На прошлой неделе американский S&P 500 за пять дней снизился на 13%, Dow Jones — на 14,3%, британский FTSE 100 — на 17%, немецкий DAX — на 19,2%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году.

Также мы сообщали о том, что в марте 2020 года Украина активно рассчитывается по кредитам, однако за январь и февраль государственный долг вырос на 2,6%, или более чем на 4,6 млрд грн.

В тренде
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Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовый внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Напомним, Национальный банк Украины в конце января 2020 года рассчитал, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВВП экономический кризис коронавирус рецессия экономический прогноз

Источник: Новое время

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