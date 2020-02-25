Эксклюзивный репортаж "Сегодня": как украинцы реагируют на новые 200 гривен

Торговцы хвалили непривычные деньги, называли «шелестяшками» и собирались печь на них пирожки

Сегодня, 25 февраля, украинцы смогли увидеть вживую и подержать в руках последнюю банкноту обновленного дизайна. Ею стали новые 200 гривен. Двухсотка имеет два новых защитных элемента.Кстати, 200 гривен – единственная из украинских банкнот, на которой изображена изящная молодая дама – поэтесса Леся Украинка, а не мужественные бородатые и безбородые лица представителей сильного пола, наших национальных героев.

Несколько таких "Лесь" оказалось в руках журналистов сайта "Сегодня", и мы отправились на очередной эксклюзивный репортаж о том, что украинцы знают о новых деньгах и как на них реагируют, если ими расплачиваются за покупки или услуги.

Напомним: сайт "Сегодня" также был первым, кто узнал, как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен.

Позняки, мы идем!

Местом для эксперимента мы выбрали Позняки – спальный район Киева. Там возле метро с одноименным названием находится целый "шанхай" из магазинчиков и прилавков лоточников. Как мы надеялись, торгующий там люд меньше осведомлен о редизайне 200-гривневок, чем, к примеру, продавцы на элитном Бессарабском рынке.

"Вот и понесем в трудовые массы работников периферийного прилавка свои знания и деньги!" – решили мы с коллегой.

Забегая вперед, скажем: надежды наши и сбылись, и нет.

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В Нацбанке подчеркнули, что старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. НБУ сам заменит изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года на новые.

"А что это за шелестяшка?"

Первыми "под прицел" попали водители маршруток. И неспроста. Ибо этим людям намного труднее, чем продавцам: у водителя нет времени долго рассматривать деньги, переданные пассажирами за проезд. Не отрываясь от руля, обстановки на дороге и в салоне ("зайцы" не только не вымерли, но, наоборот, расплодились), водитель, в отличие от скучающего лоточника, должен за секунды определить, настоящая ли переданная ему крупная купюра, и если сомнений нет, отсчитать с нее сдачу.

А если учесть, что 200-гривневки сейчас – самая распространенная банкнота (в штуках их, по данным НБУ, напечатано 22,5% от всего количества бумажных денег), то за день через мозолистые водительские руки их проходит не один десяток.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Первый блин вышел комом:

- Вы видели такие деньги? Возьмете? – интересуемся у водителя средних лет. - Не видел, не возьму. Извините… - Почему? - Потому что не видел.

Не лучше были знания о том, что в стране появились обновленные банкноты, еще у двух его коллег.

Один, правда, повеселил оригинальным эпитетом. Повертев денежку в руках, он спросил:

"А что это за шелестяшка?"

Объяснения, что к чему, пропали втуне – сообщив, что он спешит на обед, водила закрыл перед нашим носом двери своего буса и быстрым шагом отправился в сторону ближайшей пирожковой.

Лишь мужчина средних лет, восседавший за рулем желтого "Богдана", едва взяв в руки банкноту определил:

"Нормальные деньги! Конечно взял бы. Смело! Они на ощупь как деньги. Мне за мою водительскую жизнь столько "фантиков" предлагали, что сразу чувствую пальцами – ваши настоящие".

Впрочем, от обмена нашей "Леси" на другие деньги он вежливо отказался. Мол, только вышел на смену, обменяю, нечем будет сдачу давать.

Конечно, назвать нашу выборку репрезентативной нельзя, но вывод о том, что три четверти маршруточников пока не готовы признать деньгами самую распространенную банкноту лишь потому, что она сменила дизайн, оптимизма не внушает.

Мужчинам "Леся" нравится, дамы ее опасаются

Ну, теперь можно и к лоточникам. У них товар копеечный, а значит, и "страх" перед неизвестными деньгами должен быть больше. Покупать решаем только нужное в хозяйстве и не очень тяжелое и объемное. Например, батарейки – без них журналисту никак.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

"Два "мизинчика" (батарейки размера ААА. – Авт.), пожалуйста", – обращаюсь к продавцу электротоварами, мужчине около сорока лет.

Отрезав от упаковки две батарейки, он сперва бегло, а потом внимательнее взглянул на необычную банкноту.

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"Новая уже вышла? Слышал. Вы первые, кто ею со мной рассчитывается (ну еще бы! – Авт.). Красивая", – продавец отсчитывает сдачу.

Сдача – в кармане, батарейки – в портфеле, а журналистские глаза – на раскладке с прессой. Сканворд для любимой жены выбран, новая банкнота из поредевшей "обоймы" двухсоток приготовлена.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Увы, на этот раз осечка. Молодая интересная дама, которой "по долгу службы" (все же прессу продает, а не пирожки) стоило бы знать новости о банкнотах, наотрез отказалась признать легитимность новых денег.

- Что это? – чуть ли не с ужасом продавщица берет в руки 200-гривневку. - Новая двухсотка, только сегодня ввели в обращение. - Дайте другую, пожалуйста, я ее такую первый раз вижу! - Я тоже сегодня ее первый раз увидел. - Нет. Не хочу! Дайте другие деньги.

Дабы не нервировать тонкую женскую психику, достаю привычную двадцатку. После этого операция "деньги – товар" состоялась успешно.

Недалеко веселый продавец семечек. Дороговато конечно – 25 гривен за литровую банку подсолнуховых, даже если они, как утверждает дядька, с полей из-под самого Херсона, но мимо не проходим.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Будет сдача? - С такой красавицы найду, наторговал. - Внушает доверие? - Несомненно, видно, что настоящая: защитная лента, голограмма... Я слышал, что в феврале она появится, поэтому не сомневаюсь.

"Папа-мама есть! Беру!"

Пока мужчины лидируют: 100%-ный результат по узнаваемости, у дам – ноль. Значит, снова идем к дамам. Подходящая кандидатура нашлась быстро: женщина, торгующая мелочевкой – от зубочисток до кухонных салфеток и прочего "ширнетреба". Берем у нее тюбик универсального клея.

- С "двушки" будет сдача? - Яка гарна! – продавец смотрит на просвет. – Папа-мама есть (как оказалось, имеются в виду водяные знаки), все остальное тоже есть. Беру!

Как выяснилось, женщина тоже знала из СМИ, что выйдут новые двести гривен, поэтому не удивилась их появлению в руках покупателей. Воистину "Знание – сила!".

"Только пирожки на ней печь"

Дальнейшие наши исследования разделим на две категории: деньги – не деньги.

Итак, деньгами новые 200 гривен признали в аптеке, метро, обменном пункте валюты, популярной сети кондитерских изделий, продуктовом супермаркете. То есть везде, где есть детекторы проверки подлинности валюты. Также признали деньгами, но в оплату не взяли, в трамвае №8, так как у кондуктора не нашлось сдачи.

"Не деньгами" признали: продавцы овощей и фруктов, галантереи, пирожков, бабушки и дедушки, торгующие зеленью в подземном переходе у метро.

Самым забавным нам показалось мнение женщины с пирожками: тщательно вытерев руки о передник, она помяла двухсотку в руках и вынесла вердикт:

"Тонкая она какая-то, как пергаментная бумага, только пирожки на ней печь. Старая двухсотка толще будет".

На этом наш эксперимент был закончен. Но уже через несколько месяцев сайт "Сегодня" пойдет в народ с очередными новыми деньгами, ведь в середине 2020 года в обращение будет введена монета номиналом 10 грн.

Смотрите видео, какие новые защитные элементы имеют новые 200 гривен:

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Видео: НБУ

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