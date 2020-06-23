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Евро в Украине пробил психологическую отметку, доллар упал в цене

23 июня, 08:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,67 грн;
1 евро – 29,90 грн;
10 российских рублей – 3,83 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 16 по 23 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 17 копеек.

Курс евро при этом упал еще на 10 копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с 4 июня опустилась ниже психологической отметки в 30 гривен. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

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Читайте также: Курс держит позиции: чего украинцам ждать от доллара

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 22 июня, доллар на межбанке упал в цене на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,67/26,69 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,99/30,01 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

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Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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