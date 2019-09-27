Фактор сезонности: гривня выросла, вопреки закономерностям

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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С начала сентября гривня продемонстрировала рекордное укрепление. Сейчас стоимость "зеленого" находится на минимуме за три года и восемь месяцев – с 17 января 2016 года. Хотя с конца лета в Украине, как правило, начинается падение гривни. По крайней мере, так было последние пять лет. И объяснялось это нашей аграрной экономикой.

Но в этом году цикличность была приглушена другими, более сильными, факторами, говорят эксперты.

"Агросезонность никуда не делась, просто она меньше и другие факторы стали более сильны, – объясняет основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. – Спрос на валюту был удовлетворен еще летом, а в страну начала поступать чрезмерная валюта от нерезидентов. Кроме того, не менее значимое – постоянно увеличивается приток валюты, которую присылают наши остарбайтеры <…> Они приходят равномерно круглый год, а летом еще больше, поскольку сезонные работники привозят валюту в конце сезона и продают, чтобы можно было купить товары за гривню. В этом году обратная сезонность – еще сильнее, еще быстрее, начиная с лета растет гривня".

По мнению Сергея Фурсы, специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, фактор сезонности "приглушила" эйфория населения.

"Это [укрепление гривни] базируется на оптимизме, который присутствует в украинском обществе. Плюс продолжается покупка ценных бумаг иностранцами <…> Этими факторами перебивается сезонность", – сказал финансист.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Доллар рухнул не по сезону: каким был осенний курс в последние годы и почему все изменилось

Также новости "Сегодня" сообщали о том, что украинцам могут выплачивать зарплату в долларах:

А о том, какой предел подорожания гривни, можно прочитать в статье "Загадочный курс: ждет ли нас доллар по 20 гривен".

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