Украинских школьников будут учить финансовой грамотности

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После того, как Национальный банк Украины (НБУ) презентовал общую стратегию финансовой грамотности, в Министерстве образования и науки (МОН) представили учебные материалы курса финграмотности для старшеклассников. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

"Работая над проектом совместно с МОН, мы ставили цель научить следующие поколения украинцев тому, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами", – сказал Роберт Бонд, руководитель проекта USAID "Трансформация финансового сектора" .

Так, ученики 10-11 классов будут изучать финансы. В МОН для них подготовили новую учебную программу, учебное пособие и рабочую тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?". Материалы созданы при поддержки USAID, МОН и Университета банковского дела.

Бонд напомнил, что курс финансовой грамотности уже тестировался в украинских школах в течение семи лет. Им воспользовались более 20 тысяч учеников из 1200 школ.

Презентованный курс по желанию также могут изучать родители школьников и руководители учебных заведений.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

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