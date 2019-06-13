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Финансовая грамотность украинцев: Нацбанк назвал ключевые задачи

13 июня, 06:06

НБУ презентовал стратегию финансовой грамотности

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) презентовал общую для рынка и всех заинтересованных сторон стратегию финансовой грамотности, которая призвана помочь украинцам научиться жить в полном вызовов и изменений мире. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

"Стратегия призвана унифицировать, скоординировать и объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой грамотности на национальном уровне", – сказано в сообщении.

Директор Департамента коммуникаций НБУ Наталия Бондаренко подчеркнула, что изменения в финансовой культуре и поведении людей – "это долгий путь, но мы готовы на него ступить".

Нацбанк перечислил ключевые решения-приоритеты стратегии:

  1. Изменить финансовую культуру;
  2. Сформировать украинца европейского, финансово грамотного;
  3. Фокус на молодежь;
  4. Разработать единую коммуникационную платформу;
  5. Создать образовательно-информационный центр.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

Мы также выяснили, как работает новый закон о кредитовании:

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Тег НБУ, банки, банковская система, финансовая грамотность

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Сегодня

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