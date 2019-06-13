Финансовая грамотность украинцев: Нацбанк назвал ключевые задачи

НБУ презентовал стратегию финансовой грамотности

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) презентовал общую для рынка и всех заинтересованных сторон стратегию финансовой грамотности, которая призвана помочь украинцам научиться жить в полном вызовов и изменений мире. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

"Стратегия призвана унифицировать, скоординировать и объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой грамотности на национальном уровне", – сказано в сообщении.

Директор Департамента коммуникаций НБУ Наталия Бондаренко подчеркнула, что изменения в финансовой культуре и поведении людей – "это долгий путь, но мы готовы на него ступить".

Нацбанк перечислил ключевые решения-приоритеты стратегии:

Изменить финансовую культуру; Сформировать украинца европейского, финансово грамотного; Фокус на молодежь; Разработать единую коммуникационную платформу; Создать образовательно-информационный центр.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

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