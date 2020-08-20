Фондовые индексы в США взлетели до исторических рекордов

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq. которые еще в марте падали рекордными темпами, теперь достигли исторических максимумов. Как сообщает Reuters, повышение происходит после публикации квартальных показателей ритейлеров Target и Lowe’s.

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Итоги работы этих корпораций оказались лучше, чем ожидалось. Акции Target Corp подскочили на 9,5% после того, как американский ритейлер отчитался о рекордном в своей истории росте квартальных сопоставимых продаж. Бумаги Lowe’s Companies Inc подорожали на 1,4% после того, как компания отчиталась о превзошедших прогнозы сопоставимых продажах за второй квартал благодаря спросу на товары для дома во время пандемии коронавируса.

На этом фоне к закрытию торгов 19 августа индекс Dow Jones вырос на 0,37% до 27.881,90 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,20% до 3.396,61 пункта, а Nasdaq – 0,18% до 11.231,10 пункта. Индекс S&P 500 закрылся 18 августа на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса. Индекс Dow все еще отстает почти на 6% от февральского пика.

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Поддержку американским акциям оказывают и надежды на очередной раунд бюджетной помощи пострадавшей от коронавируса экономике, после того как в июле прекратились повышенные выплаты безработным. Однако демократы и республиканцы пока не могут договориться по поводу ключевых пунктов законопроекта о такой помощи.

"Результаты отражают открытие экономики и стимулирующие выплаты. <...> Этот квартал может оказаться совсем другим, если стимулирующие выплаты не будут получены в течение ближайших нескольких недель, но это не кажется возможным в данный момент", - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист в Spartan Capital Securities.

Как сообщалось, администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что принятый в марте пакет мер стимулирования американской экономики в свете пандемии предполагал слишком крупные выплаты гражданам, это было учтено при разработке нового плана борьбы с последствиями коронавируса.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Как государства мира помогают своим гражданам пережить экономический кризис?

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