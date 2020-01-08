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Нацбанк сделал важное уточнение по ФОПам

8 января, 20:31

Нацбанк ужесточил правила использование бизнес-счетов для физлиц-предпринимателей

/ Фото: Pixabay

Вступило в силу постановление Национального банка Украины (НБУ), которое содержит прямой запрет на расходование средств с бизнес-счетов для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) на личные, не связанные с бизнесом потребности. Такое постановление Нацбанк опубликовал на официальном сайте 2 января.

К постановлению о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавлен абзац о запрете на осуществление расходов со счета ФЛП на собственные нужды.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", – говорится в постановлении.

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Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФОПы могут перечислить средства из предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НБУ упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей, которым ранее в налоговой службе напомнили о новых счетах для уплаты ЕСВ.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, сказал Милованов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский, выступая на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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НБУ счета физлица

Источник: Экономическая правда

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