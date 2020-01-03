Нацбанк упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП: подробности

Если на счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента

Нацбанк / Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП – укр.), которым ранее в Налоговой службе напомнили о новых счетах для уплаты ЕСВ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Теперь в случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;

в случае наличия на таком счете денежных средств, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд.

Кроме того, банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя без нотариуса. Так, уполномоченному работнику банка предоставляется право заверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с января налоги в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год. Налоговики также обнародовали суммы единого налога и единого соцвзноса (ЕСВ), которые вступили в силу для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) с 1 января.

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Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

А вот суммарный размер налогов для ФЛП зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:

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Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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