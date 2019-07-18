Глава НБУ объяснил, почему в Украине подешевел доллар
Выборы и сезонные факторы не оказывают особого давления на валютный рынок, считает Смолий
Сезонный фактор и двойные выборы в Украине не оказали влияния на валютный рынок, а курс доллара к гривне снизился из-за повышения предложения инвалюты. Об этом заявил на брифинге глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.
"Укрепление гривни было вызвано, в первую очередь, благоприятными условиями для товаров нашего экспорта, а также притоком иностранных инвесторов в ОВГЗ. Это привело к росту предложения валюты на рынке и, как следствие, укреплению гривни", – объяснил Смолий.
Он подчеркнул, что отечественный бизнес уже адаптировался к сезонным колебаниям на рынке, поэтому резких скачков курса к осени не ожидается.
"Мы отмечали сглаживание валютного рынка в течение последнего года. Эту ситуацию мы наблюдаем и сейчас. То есть сезонный фактор присутствует, но не оказывает влияния на ситуацию на валютном рынке. Бизнес сориентировался, и никто не будет ждать, когда будет больший приток валютной выручки или больший спрос на покупку, как это было в предыдущие периоды", – сказал Смолий.
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Также, по его словам, риски для валютного рынка от проведения в Украине президентских и парламентских выборов не реализовались.
"Двойные выборы несли определенные ожидания рисков на финансовых рынках. Но это абсолютно никак не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", – отметил глава НБУ.
Напомним, новости "Сегодня" ранее узнали, почему доллар в начале июля резко дешевел.
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