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"Гривня выглядит переоцененной": эксперт предупредил о росте курса доллара

8 июля, 08:39

На украинскую валюту будет давить несколько факторов, говорит аналитик

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В третьем квартале 2019 года эксперты ожидают средний курс доллара на отметке 27 грн за доллар. Но вместе с тем аналитики предупредили новости "Сегодня" о возможности девальвации гривни на 75 копеек.

"Жесткая монетарная политика Нацбанка и осторожность в шагах либерализации рынка дает гривне определенный запас прочности. Но после длительного укрепления гривня выглядит немного переоцененной. Дефицит внешнеторгового баланса, высокая долговая нагрузка, риски оттока капитала после начала снижения учетной ставки и падения доходности облигаций будет давить на гривню. Если на эти тенденции наложится неопределенность на глобальных финрынках и усугубление негативных тенденций в мировой экономике, то к концу сентября нацвалюта может снизиться до 27,75 грн/доллар", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Но если сохранится приток инвестиций нерезидентов и возобновится сотрудничество с МВФ, тогда курс гривни может стабилизоваться ниже уровня 26,5 грн/доллар. А вот если летом-осенью будет наблюдаться активный отток внешних инвестиций, то в сентябре доллар может взлететь до 29 грн. 

Подробнее о том, чего ждать в ближайшие месяцы, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал".

Напомним, также новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

Кроме того, ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в июле. На стоимость "зеленого" влияет и политическая обстановка в Украине, и цены на глобальных рынках.

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Тег доллар, курс, курс гривни, курс доллара, МВФ, Шевчишин, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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Сегодня

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