Госбанки существенно нарастили прибыль: подробности

По итогам 2019 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 35,2 млрд гривен (в 2,4 раза больше, чем в 2018 году, когда этот показатель составил 14,6 млрд гривен). При этом прибыль ПриватБанка достигла 32,6 млрд гривен. Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

Реклама

Там сообщили, что в последнем квартале 2019 года наблюдалось увеличение размера активов банков государственного сектора за счет роста объема денежных средств и их эквивалентов (на 63%, или на 31,5 млрд гривен), средств в НБУ (в 2,1 раза, или на 27 млрд гривен) и межбанковских кредитов (на 41%, или на 25,1 млрд гривен).

"Отчетный квартал также характеризовался ростом средств клиентов (на 11%, или на 60,6 млрд гривен). Так, объем депозитов корпоративного сектора вырос на 27,6%, или на 54,1 млрд гривен, физических лиц – на 5,5%, или на 17,6 млрд гривен", – рассказали в пресс-службе.

В тренде Счета за газ: будут ли газовые компании платить за транзит по частным трубам

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы стал ниже уровня 50%.

Напомним, принятая Верховной Радой Программа деятельности правительства, в частности, предусматривает снижение доли государственных банков до 20%. Сейчас этот показатель в Украине составляет больше 50%.

Доступные кредиты для малого и среднего бизнеса являются первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама