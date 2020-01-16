Минфин придумает амбициозный план для госбанков – Маркарова

Министр Маркарова обещает снизить долю государства в банковском секторе и найти решение по проблемным кредитам в госбанках

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины пересмотрит стратегию развития государственных банков, чтобы ускорить процесс сокращения доли государства в финансовом секторе.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации стратегии развития финсектора до 2025 года.

"В государственном банковском секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим стремительно снижать долю государства в данном секторе, быстрее найти эффективных собственников или международных партнеров для наших государственных банков", – сказала Маркарова.

По ее словам, также в наступившем году правительство планирует решить вопрос проблемных кредитов в госбанках.

Реклама

Напомним, государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов фунучреждениями – ПриватБанком, Укрэксимбанком, Ощадбанком и Укргазбанком.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. В Нацбанке сообщили, что оценивают потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка по итогам стресс-теста в таких объемах: 23,3 млрд грн – при базовом сценарии и 45,8 млрд грн – при неблагоприятном сценарии.

В тренде Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработок

НБУ ожидает быстрых решений от независимых наблюдательных советов, направленных на расчистку балансов от неработающих кредитов, изменение бизнес-моделей, оптимизацию операционных расходов.

Также мы сообщали о том, что в Украине более 500 млрд грн проблемных задолженностей в результате банковских махинаций. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря 2019 года.

Сайт "Сегодня" писал о том, что 16 января 2020 года Гончарук назвал две приоритетные задачи правительства в финансовом секторе. По его словам, правительство в финсекторе имеет две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама