Гривне стало комфортно, но ненадолго: эксперты озвучили прогноз курса доллара

Курс доллара в Украине замер после активного роста, однако "потепление" на валютном рынке не продлится долго, считают эксперты. Как поясняют аналитики портала "Минфин", период бюджетных платежей ненадолго успокоил межбанковский валютный рынок, объемы предложения валюты увеличились, а потому гривня оказалась в комфортных условиях.

"Стабилизация на межбанке позволила и наличному рынку поработать с низким спредом в формате "с оборота". Котировки постепенно снижались. В целом за прошлую неделю доллар подешевел с 28,09/28,14 до 28,07/28,09 гривен. Несмотря на формальную сверхликвидность в банковской системе (корсчета банков стабильно находились выше 52 млрд гривен) — это сильно не отражалось на курсе. Значительная часть этой гривни находится в 3-7 крупных финучреждениях, а их действия на торгах ограничены объемами клиентских заявок и нормативами собственной валютной позиции. Именно поэтому только небольшая часть гривневого навеса на корсчетах банков реально влияла на тренд межбанка", - отмечают эксперты.

Но такой "льготный" период для гривни скоро закончится, уверены аналитики. Наступает третья декада месяца и скоро рынок получит значительные объемы дополнительной ликвидности в виде возмещений по НДС.

А вот завершение работы миссии МВФ, по словам экспертов, не отражалось на настроениях участников торгов.

Прогноз наличного и безналичного курсов на неделю

По мнению аналитиков, на наличном валютном рынке курс будет ориентироваться на объем спроса на валюту и поведение межбанка. Причем определяющей в этот период, в отличие от прошлой недели, будет ситуация на торгах.

"Если не будет информационных сюрпризов от МВФ, а также других политико-экономических катаклизмов — мы ожидаем сохранения котировок обменников на уровне прошлой недели. Дальнейшего проседания наличного курса мы не прогнозируем, так как изменится расклад спроса и предложения на межбанке. Коридор по доллару на 24-28 сентября скорее всего будет в пределах 27,90-28,25 гривен. Спред по доллару в банках составит 20-30 копеек, в обменках финкомпаний — от 12 до 20 копеек", – считают специалисты.

Они предупреждают о росте валютных колебаний на межбанке. Так, колебания по доллару могут вырасти до 7-13 копеек в день с преобладанием спроса на валюту, а по евро — до 8-16 копеек и выше. Аналитики ориентируются на котировки безналичного доллара на эту неделю в пределах коридора 28,05 -28,3 гривен.

Эксперты резюмировали, что на начавшейся неделе на курс будут влиять:

Выплаты возмещений НДС, приближение конца месяца и квартала.

"Экспортеры будут стараться пересидеть на собственной гривне до получения возмещений по НДС. Они не станут спешить продавать валюту свыше обязательных 50% выручки. Зато у импортеров гривня после уплаты налогов начнет накапливаться и они все более активно будут оплачивать свои внешние контракты. Рост спроса на фоне сокращения предложения сработает против нацвалюты", - поясняют эксперты.

Неопределенность с решениями МВФ по перспективам получения нового транша.

"К этому решению привязаны и кредиты от других международных организаций. Это добавляет интриги по дальнейшей судьбе гривни до конца года. Но долго такое подвешенное состояние по траншу продолжаться не сможет. Украинским властям и самому МВФ придется окончательно определиться в этом вопросе. Пока же "загадка транша МВФ" психологически работает против стабильного курса нацвалюты", - отмечают специалисты.

Минимальный разрыв наличного и межбанковского курсов, предстоящее заседание ФРС США.

Уровень ликвидности в банковской системе и действия Нацбанка.

"Корсчета банков могут существенно вырасти за счет вливаний возмещений НДС. Это приведет к росту гривневого навеса и угрозе спекулятивной раскачки рынка. Мы не исключаем необходимости периодического вмешательства НБУ с интервенциями по продаже доллара в случае ситуативного увеличения спроса на валюту. По нашим расчетам, возможный объем необходимых продаж доллара Нацбанком для сохранения котировок в течение недели на теперешнем уровне может составить до 60-75 млн долларов", - подчеркивают специалисты.

Ранее в НБУ объяснили, почему осенний скачок доллара в 2018 году произошел раньше обычного: