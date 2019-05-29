Гривня падает: доллар и евро в Украине выросли в цене

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

На сегодня, 29 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,41 грн;

1 евро – 29,55 грн;

10 российских рублей – 4,09 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился на восемь копеек после снижения на 14 днем ранее. При этом за неделю – с 22 мая – стоимость доллара выросла уже на 30 копеек. Ранее эксперт спрогнозировал, чего ждать от доллара в последнюю неделю мая.

Курс евро вырос на семь копеек после снижения на 14. Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

Во вторник, 28 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 16 копеек в покупке и на 17 – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,49/26,53 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,65/29,68 грн, повысившись на 17 копеек в покупке и на 18 – в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, обновленном ведомством.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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