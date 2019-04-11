Гривня падает: в Украине подорожала иностранная валюта

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

Гривня падает: в Украине подорожала иностранная валюта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ed4/4c2/5caed44c2638d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ed4/4c2/5caed44c2638d.jpg 2019-04-11T08:45:00+03:00 Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,77 грн;

1 евро – 30,19 грн;

10 российских рублей – 4,13 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения накануне на шесть. Впрочем, официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 4 апреля - курс "зеленого" снизился на 31 копейку. Ранее эксперт объяснил, почему упал доллар и что будет дальше. При этом специалист посоветовал не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента.

В свою очередь, курс евро вырос на восемь копеек после повышения на 15. Курс поднимается все выше рубежа в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

В среду, 10 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,84/26,87 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,17/30,2 грн, повысившись на четыре копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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