Гривня под ударом: названы ключевые риски для украинской валюты

Положительные факторы тоже есть, но их влияние будет краткосрочным, уверены аналитики

Курс продажи безналичного доллара в Украине в августе вырос на 4,8% до 28,26 грн, наличного – на 5,1% до 28,37 грн. Спрос на иностранную валюту повышался со стороны населения, компаний и нерезидентов, в то время как экспортеры и держатели валюты, в ожидании девальвации, воздерживались от продаж. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики ГК Forex Club.

Специалисты прогнозируют, что в сентябре курс будет колебаться в диапазоне 27,75 – 29,2 грн за доллар. Средний курс продажи наличного евро в сентябре может колебаться в диапазоне 31 – 35 грн за евро.

Эксперты отмечают, что негативные внешние факторы, а также внутренние риски в преддверии активного предвыборного политического сезона сохранят спекулятивное давление на гривню.

Поддержку гривне, по мнению аналитиков, окажут несколько факторов:

Миссия МВФ, вероятно, пример позитивное решение по возобновлению кредитования Украины.

"Если МВФ подтвердит намерения дальнейшего сотрудничества, кредитные средства Украина может получить и от других международных партнеров. Это сдержит спекулянтов, и вернет часть продавцов на рынок", – отмечают в ГК Forex Club.

Активизируются поступления валютных средств в страну от аграриев на фоне сбора урожая.

Валюта, сдерживаемая в августе, будет продаваться на рынке для поддержания операционной деятельности и в целом потребительских покупок.

Ослабленный курс гривны начнет благоприятно влиять на бюджетные поступления с таможни, что будет позитивно воспринято рынком.

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Тем не менее позитивные факторы окажут только краткосрочную поддержку, поскольку базовые факторы давления на гривню останутся неизменными, уверен старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Негативный торговый баланс и активная закупка энергоресурсов для отопительного периода, а также неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках будут давить на гривню в начале осени. Ситуация может ухудшиться, если глобальная экономика продолжит испытывать трудности от взаимных торговых ограничений со стороны США, Китая и Европы", – отмечает Шевчишин.

Негативно отразится на гривне и девальвация валют ключевых партнеров Украины, а также их торговые ограничения для защиты внутреннего рынка. Это снизит конкурентоспособность украинского экспорта и объемы поставок.

Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. В Нацбанке добавили, что речи о долларе по 40 гривен сейчас вообще не идет и отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн.

Впрочем, у экспертов есть и свои версии, объясняющие, почему в Украине подскочил курс доллара. Кроме того, специалисты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни: