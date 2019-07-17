"Индекс БигМака" для гривни вырос: что это значит

Искусственное укрепление гривни приведет к неутешительным последствиям, считает экономист

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За полгода гривня поднялась в рейтинге самых недооцененных валют в мире и теперь занимает в нем "почетное" пятое место. Опубликованные в The Economist данные основываются на так называемом "индексе БигМака". Эксперты издания считают, что с января украинская валюта укрепилась почти на 4%, и теперь она недооценивается на 61,3%.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, этот показатель не стоит воспринимать серьезно.

"Это достаточно условный показатель, – говорит он. – Он демонстрирует, что есть совокупность разных наименований продуктов, которые используются в БигМаке, и их сравнивают в разных странах. Но покупательская способность определяется не совокупностью продуктов в БигМаке, а большим [числом наименований]".

На самом деле, продолжает экономист, гривня недооценена с точки зрения паритета покупательской способности.

"У нас паритет покупательской способности занижен, поскольку цены на определенные виды товаров и услуг занижены. Например, транспортные перевозки - они субсидируются, а на коммунальные услуги – перекрестное субсидирование. Если бы не занижались цены на определенные товары и услуги, вполне вероятно, что гривня была бы занижена, но не настолько, насколько это демонстрируется", – отмечает эксперт.

К тому же, нужно учесть, что сальдо внешней торговли Украины – негативное, поэтому наблюдается нехватка валюты. А во время "валютного голода" всегда растет курс доллара.

"[Курс] определяется спросом и предложением на товар (т.е. валюту. – Ред.). К сожалению, в нашей сырьевой экономике долларов не хватает. Таким образом, говорить, что у нас гривня недооценена, не совсем корректно", – отмечает Кушнирук.

Вместе с тем, без внешних заимствований и без перечислений зарабитчан, гривня продолжала бы обесцениваться, считает Кушнирук.

"Если мы будем укреплять гривню в отношении к доллару, – говорит эксперт, – это будет ухудшать положение нацвалюты к иностранным. В какой-то момент это приведет к тому, что гривня сильно обвалится, так как не будет чем покрывать разницу между спросом и предложением на иностранную валюту. Ведь у страны негативное торговое сальдо".

Напомним, что ранее в этом году курс доллара в Украине подешевел до минимума с 2016 года, однако вскоре снова подорожал.

"Индекс БигМака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бигмака в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

При этом эксперты уже объясняли сайту "Сегодня", что этот индекс нельзя воспринимать слишком серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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