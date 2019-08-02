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Гривня сдает позиции: курс доллара взмыл перед выходными https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B,%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8,%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8E%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B,%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8,%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8E%D1%80%D1%8B 2019-08-02T16:22:20+03:00 Финансы Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 5 августа

На понедельник, 5 августа, после очередного подорожания доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

02.08 02.08 Изменение 1 доллар США 25,35 грн 25,54 грн + 0,36

Таким образом, по сравнению со значениями 2 августа курс доллара вырос еще на 36 копеек после падения на 33 копейки днем ранее. Доллар продолжает расти после беспрерывного падения в течение девяти дней, за которые гривня окрепла до уровня 2016 года. Но за неделю с 29 июля по 5 августа гривня ослабла уже на 10 копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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