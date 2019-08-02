Гривня сдает позиции: курс доллара взмыл перед выходными

На понедельник, 5 августа, после очередного подорожания доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|02.08
|02.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,35 грн
|25,54 грн
|+ 0,36
Таким образом, по сравнению со значениями 2 августа курс доллара вырос еще на 36 копеек после падения на 33 копейки днем ранее. Доллар продолжает расти после беспрерывного падения в течение девяти дней, за которые гривня окрепла до уровня 2016 года. Но за неделю с 29 июля по 5 августа гривня ослабла уже на 10 копеек.
Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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