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Гривня укрепилась: доллар и евро подешевели в Украине

28 мая, 08:55

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

На сегодня, 28 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,33 грн;
1 евро – 29,48 грн;
10 российских рублей – 4,08 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился на 14 копеек после роста на 13 копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 21 мая – стоимость доллара выросла на 13 копеек. Также эксперт спрогнозировал, чего ждать от доллара в последнюю неделю мая.

Курс евро упал на 14 копеек после роста на 26. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

В понедельник, 27 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на три копейки в покупке и на две – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,33/26,36 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,48/29,5 грн, повысившись на три копейки в покупке и на две - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году курса гривни на уровне 28,2 грн за доллар, в 2020-м – 29 грн и в 2021- м – 29,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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