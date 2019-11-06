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Гривня укрепляет позиции: опубликован официальный курс доллара

6 ноября, 16:15

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 7 ноября

/ Фото: Pexels

На четверг, 7 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

06.1107.11Изменение
1 доллар США24,72 грн24,66 грн- 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 6 ноября курс доллара снизился еще на шесть копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар опускается все ниже психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые с сентября. За неделю – с 31 октября по 7 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 34 копейки.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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