Гривня в пике: курс доллара снова взлетел

За неделю украинская валюта потеряла в цене 65 копеек

/ Фото: Pixabay

На четверг, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

02.10 03.10 Изменение 1 доллар США 24,56 грн 24,86 грн + 0,30

Таким образом, по сравнению со значениями 2 октября курс доллара вырос еще на 30 копеек после взлета на 36 копеек накануне. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 26 сентября по 3 октября гривня по отношению к доллару ослабла уже на 65 копеек.

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Напомним, главный эксперта Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран связал резкий рост курса доллара с изменениями на рынке гособлигаций. Впрочем, аналитик не видит серьезных предпосылок для девальвации гривни.

В тренде Доллар пошел на взлет: чего ждать от курса в октябре

Также новости "Сегодня" рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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