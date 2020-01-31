Гривню будет лихорадить: эксперты озвучили курс доллара на февраль

В феврале на курсообразование в Украине будет влиять много факторов, считают специалисты

/ Фото: Сегодня

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В Украине с января 2020 года повышается курс доллара. И, как прогнозируют специалисты, в феврале тенденция к ослаблению гривни продолжится.

"В феврале будет происходить девальвация гривни. Курс превысит 25 грн за доллар. При этом будут расти колебания валютного курса. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк", — рассказал в комментарии сайту "Сегодня" кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, также отметил, что в феврале на курсообразование будет влиять много факторов – в частности, замедление объемов экспорта недрагоценных металлов и увеличение их закупок из-за рубежа, сокращение экспортных поставок агропродукции из-за снижения темпов роста в сельском хозяйстве. Но, в то же время, к Украине начали присматриваться инвесторы для долгосрочных вложений, что поможет сохранить гривне стабильную позицию.

"Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в Украине в феврале текущего года будет колебаться в диапазоне 24-25 гривен с постепенным ростом до верхнего значения коридора", — считает Бардась.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Рост курса доллара и обновленные гривни: чего украинцам ждать в феврале"

Как сообщалось, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Поэтому новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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