Доллар и евро резко выросли в цене

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На пятницу, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,92 грн;

1 евро – 27,48 грн;

10 российских рублей – 3,95 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился еще на семь копеек после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс подбирается все ближе к психологической отметке в 25 гривен, выше которой не поднимался с 30 октября 2019 года. За неделю – с 24 по 31 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 40 копеек.

Курс евро сегодня вырос еще на 15 копеек после повышения на 12 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 27 гривен. А стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 30 января, доллар снизился на две копейки в покупке и на одну – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,86/24,90 грн (покупка/продажа). Евровалюта же выросла в цене на пять копеек в покупке и на шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,41/27,45 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Как сообщалось, ранее новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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