IFC работает над выдачей финансирования в гривне: кто получит кредиты

Международная финансовая корпорация (IFC) запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19, сообщил руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Во время первого этапа реагирования на пандемию IFC будет использовать инструменты, по которым наш совет директоров уже делегировал полномочия нашему руководству. Но при этом IFC будет поддерживать высокие стандарты подотчетности", – сказал Пеллмар в интервью агентству.

Руководство IFC, как и раньше, будет утверждать проекты по критериям кредитоспособности, экологического и социального управления и нормативной отчетности, как и во время прошлых кризисов, пояснил он.

"Условия выдачи средств из этого пакета также предусматривают ограничения максимальной суммы заимствований, выданных одной компании и одному заемщику", – добавил он.

Более того, по словам Пеллмара, IFC работает над выдачей финансирования в гривне.

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"Вдобавок к нашим стандартным продуктам – займам, акционерному капиталу, квазиакционерному капиталу и торговому финансированию – в рамках этого механизма мы работаем над выдачей финансирования в местной валюте по приемлемым ставкам, чтобы поддержать банковское кредитование для малого и среднего бизнеса", – сказал Пеллмар.

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Он отметил, что, помимо этого, организация рассматривает возможные механизмы распределения рисков в рамках программы гарантирования малых займов, чтобы помочь распространить кредитование малого и среднего бизнеса на те рынки, которые недостаточно обслуживаются финансовым сектором, включая, например, очень малые предприятия, малые предприятия в собственности женщин, недавно созданные малые и средние бизнесы или те, которые принимают участие в деятельности, аграрные и быстро растущие.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проценты по кредитам в Украине снизятся до рекордно низкого уровня, что позволит банкам выдавать доступные займы бизнесу.

Также мы писали о том, что правительство упростило доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Напомним, ранее НБУ снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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