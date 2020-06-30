IFC работает над выдачей финансирования в гривне: кто получит кредиты

Международная финансовая корпорация (IFC) запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19, сообщил руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар, пишет "Интерфакс-Украина".
"Во время первого этапа реагирования на пандемию IFC будет использовать инструменты, по которым наш совет директоров уже делегировал полномочия нашему руководству. Но при этом IFC будет поддерживать высокие стандарты подотчетности", – сказал Пеллмар в интервью агентству.
Руководство IFC, как и раньше, будет утверждать проекты по критериям кредитоспособности, экологического и социального управления и нормативной отчетности, как и во время прошлых кризисов, пояснил он.
"Условия выдачи средств из этого пакета также предусматривают ограничения максимальной суммы заимствований, выданных одной компании и одному заемщику", – добавил он.
Более того, по словам Пеллмара, IFC работает над выдачей финансирования в гривне.
"Вдобавок к нашим стандартным продуктам – займам, акционерному капиталу, квазиакционерному капиталу и торговому финансированию – в рамках этого механизма мы работаем над выдачей финансирования в местной валюте по приемлемым ставкам, чтобы поддержать банковское кредитование для малого и среднего бизнеса", – сказал Пеллмар.
Он отметил, что, помимо этого, организация рассматривает возможные механизмы распределения рисков в рамках программы гарантирования малых займов, чтобы помочь распространить кредитование малого и среднего бизнеса на те рынки, которые недостаточно обслуживаются финансовым сектором, включая, например, очень малые предприятия, малые предприятия в собственности женщин, недавно созданные малые и средние бизнесы или те, которые принимают участие в деятельности, аграрные и быстро растущие.
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