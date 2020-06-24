Украинцев ждут рекордно низкие проценты по кредитам: прогноз НБУ

Проценты по кредитам в Украине снизятся до рекордно низкого уровня, что позволит банкам выдавать доступные займы бизнесу. Об этом говорится в традиционном отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности.

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"Процентные ставки до конца года снизятся до исторически низких уровней, банки должны поддержать посткризисное восстановление экономики", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

В регуляторе объяснили, что снижению процентных ставок способствуют такие факторы:

замедление инфляции ;

; стабильность на валютном рынке;

работа банковского сектора без сбоев.

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"Впервые со времен восстановления независимости Украины входит в период однозначных (ниже 10%. – Ред.) процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов. При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора. Учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению", – объяснили в НБУ.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства, и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

При этом ранее президентВладимир Зеленский обещал "додавить" банкидля снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%, при том что сами финучреждения прогнозировали сворачивание кредитования.

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