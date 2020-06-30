Надо готовиться ко второй волне: Зеленский о последних данных по коронавирусу

Есть надежда, что нам удастся избежать худшего сценария, сказал президент

Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом, комментируя свежие данные о новых зараженных COVID-19, сказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

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"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", - сказал Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Правительство уже готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

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В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

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Также президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и международной помощи. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения – это лодки, помпы, специальные костюмы.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируется быстрое распространение коронавируса. Это подтверждают не только ежедневные данные о новых зараженных, но и значительный рост количества госпитализаций.

Согласно последним данным, в Украине коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

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