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Иностранные инвесторы резко нарастили вложения в украинские гособлигации

25 июля, 20:56

С начала года портфель ОВГЗ вырос почти в 12 раз

Фото: Pixabay

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона увеличился на 5,9 млрд грн – до 73 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 млрд грн, или в 11,5 раза.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте, а на начало года этот показатель был ниже 1%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на данные НБУ, что портфель ОВГЗ нерезидентов 18 июля вырос на 2,17 млрд грн – до 67,06 млрд грн. Общий портфель этих облигаций увеличился до 766,34 млрд грн.

Мы также писали, что понижение учетной ставки до 17% на прошлой неделе позволило Министерству финансов на аукционах ускорить понижение ставок по шести- и 12-месячным гривневым бумагам – с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99% соответственно.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег НБУ, облигации, ОВГЗ

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Источник:

УНИАН

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