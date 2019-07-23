Минфин понизил ставки по гособлигациям вслед за снижением учетной ставки НБУ

Министерство раскрыло результаты аукционов во вторник

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Понижение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки до 17% на прошлой неделе позволило Министерству финансов на аукционах ускорить понижение ставок по шести- и 12-месячным гривневым бумагам – с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99% соответственно.

По итогам аукционов, обнародованным Минфином, министерству удалось добиться уменьшения ставок и по другим облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пятую неделю подряд: по трехмесячным – с 17% до 16,63% и по трехлетним – с 16,75% до 16,55% годовых.

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Для снижения ставок по бумагам до года включительно Минфин пожертвовал спросом в 3,38 млрд грн, ограничив предложение шести- и 12-месячных бумаг по 500 млн грн.

Спрос на трехмесячные ОВГЗ по сравнению с аналогичными аукционами уменьшился с 1,27 млрд грн до 373 млн грн, а по трехлетним – увеличился с 1,26 млрд грн до 5,48 млрд грн.

Кроме того, Минфин отклонил две из 15 заявок на покупку трехмесячных бумаг по ставкам до 17% годовых и три из 49 заявок на покупку трехлетних бумаг по ставкам до 16,75% годовых.

Общая сумма средств, привлеченных на аукционе 23 июля, составила 6,95 млрд грн по сравнению с 7,41 млрд неделей ранее и 6,01 млрд грн – двумя неделями ранее.

Ранее в Минфине отмечали, что значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ, прежде всего, связано с активным участием нерезидентов, увеличивших свой портфель за шесть месяцев более чем в девять раз – с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн. А способствовали этому макроэкономическая стабильность и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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