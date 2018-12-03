Как изменится курс доллара в начале зимы: прогноз эксперта

Курс доллара к гривне на прошлой неделе вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,5%, кроме курса продажи наличной валюты в банках, который снизился после панического скачка в самом начале прошлой недели. Этот скачок произошел после агрессии РФ в Керченском проливе и введения военного положения в 10 областях Украины.

Так, с прошлого понедельника, 26 ноября, официальный курс доллара вырос с 27,8 грн до 28,22 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,88/27,91 до 28,16/28,18 (+1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара изменились с 27,94/28,51 до 28,03/28,31 (+0,3%/-0,7%).

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн", – отметил Иосуб.

Напомним, ранее на вопрос сайта "Сегодня", нужно ли скупать валюту из-за военного положения, экономист Александр Охрименко ответил, что для подорожания нет никаких экономических предпосылок – за процессом стоят исключительно эмоции и паника.

Того же мнения придерживается и Национальный банк Украины. В НБУ уже пояснили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет.