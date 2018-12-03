Военное положение: усиление обороны границ и дополнительный раздражитель для Путина

Сегодня, 14:05

Украина усиливает границу с РФ дополнительной передислокацией подразделений ВСУ, считает Владислав Селезнев

Фото: архив
Фото: архив

Передислокация украинских войск к украинско-российской границе абсолютно согласовывается с режимом военного положения и направлена на усиление обороны Украины, исходя из национальных интересов Киева в качестве контрмеры военного характера на действия РФ. При этом во главу угла ставятся именно интересы Украины и украинских граждан, а возможная реакция Кремля на это – вопрос второстепенный.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"В целом, Украина должна поступать по-своему, и если есть серьезная угроза со стороны России и ее агрессивных действий против нас, то Генштаб соответственное планирует и проводит операции на усиление украинскими военными группировками районов вдоль границы с РФ. Если обратить внимание, то военное положение вводилось на территории 10 областей Украины. И это именно те регионы, которые граничат с РФ, а также с самопровозглашенным Приднестровьем, на территории которого дислоцирована 14-ая российская армия. То есть Генштаб также рассматривает возможность атаки на Украину оттуда, поскольку у россиян и там есть необходимые ресурсы. Поэтому в любом случае и решение о передислокации подразделений ВСУ, и организации проведения сборов резервистов, это все – составляющие деятельности Генштаба, направленные на усиление обороноспособности нашей страны", – пояснил он.

По словам эксперта, одновременно то, что думает глава Кремля Владимир Путин и его окружение по этому поводу, а также как РФ будет на такие шаги Киева реагировать, "это вопрос – второстепенный, поскольку именно президент РФ и путинская Россия осуществляет агрессивные действия против Украины".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что после введения военного положения в Украине, армия проводит подготовку войск к отражению возможного нападения России – будут передислоцированы дополнительные войска к границе, а также созывают резервистов на сборы.

По его словам, военные и силовые структуры имеют полную информацию относительно увеличения количества российских войск вдоль границы и в оккупированном Крыму. В то же время он рассказал о мерах по противодействию от возможного нападения России.

Напомним, введение особого режима в Украине называют тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях. Военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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