Как новые монеты изменят жизнь украинцев

Экономисты говорят, что наши кошельки потяжелеют в прямом смысле слова, а нумизматы – что "железки" разберут на сувениры

Скоро в кошельках украинцев появится новая "мелочь" номиналом в 2, 5 и 10 гривен. Об этом 13 марта заявила пресс-служба Нацбанка, а уже 14 марта регулятор показал, кук будет выглядеть замена бумажным деньгам. Как будут вводить монеты в оборот и зачем они украинцам, выяснила "Сегодня".

Вместо бумажек

Новые деньги заменят привычные всем купюры номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен — в Нацбанке планируют со временем вовсе изъять из оборота "бумажки".

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и купюрами соответствующих номиналов, пока монеты естественно не заменят банкноты в обращении", — отмечают в НБУ.

В НБУ уже рассказали о причинах замены "бумажной мелочи" на монеты. Также там отметили, что обновление номиналов нацвалюты было запланировано давно. В Нацбанке пока не называют точное количество монет, которое будет выпущено в ближайшее время. Но, согласно статистике НБУ, на 1 января 2018 года в обороте находилось 546 млн одногривневых банкнот, 256 млн — двугривневых, 229 млн "пятерок" и 183 млн червонцев на общую сумму 3,9 млрд грн.

А ведь в прошлом году в НБУ планировали, наоброт, избавиться от звона монет в карманах украинцев! Правда, тогда речь шла о монетах достоинством 1, 2, 5 и 25 копеек. Хотя их еще и не убрали из оборота, но уже с 1 июля их перестанут чеканить. Причина в том, что ими почти не расплачиваются, а производство копеек — в несколько раз дороже, чем их номинальная стоимость. Сколько стоит чеканка монеты и печать купюры, в банке не рассказывают, ссылаясь на гостайну.

Так дешевле

Эксперты выдвигают версии, зачем Нацбанк решил утяжелить кошельки народа.

"Купюры быстро изнашиваются и постоянно требуют больших затрат на замену", — говорит финансовый аналитик Михаил Демкив.

"Если срок службы банкноты — около года, то монеты — уже около 20, — добавляет экономист Александр Охрименко. — Чем ниже номинал купюры, тем больше ею пользуются и тем быстрее она приходит в негодность".

Поэтому, по мнению эксперта, деньги из металла в перспективе обходятся казне дешевле. Хотя само производство монет дороже, но менять их приходится гораздо реже.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что переход на новую "мелочь" поспособствует переводу народа на безналичный расчет.

"Частично это решение поможет программе НБУ по уменьшению наличных расчетов. Чтобы не носить с собой горсть монет вместо купюр, народ станет активнее переходить на оплату картами или смартфонами", — рассказал нам эксперт.

Мешки для сдачи и здоровье народа

Люди отнеслись к новости по-разному. Многие не хотят возиться с мешком монет.

"Я обычно беру деньги номиналом поменьше, а теперь придется носить с собой котомку мелочи", — сердится киевлянка Дарья.

Автоперевозчик Николай Бацан признает, что "железки" добавят проблем и водителям маршруток:

"Люди рассчитываются в основном купюрами от 1 до 10 грн, поэтому придется выдавать водителям спецмешки для сбора денег. Усложнится инкассация — мелочь дольше считать, а водителям придется больше отдавать "металла" в виде сдачи с крупных банкнот".

В то же время инфекционист Анатолий Березов отмечает, что здоровья у народа прибавится:

"В порах ветхих купюр обитают около 300 видов бактерий и 3—4 вида грибка. На монетах их меньше, поскольку металл плотнее бумаги".

А вот нумизмат Виталий Лифаренко уверен, что первый год новые монеты будут редкостью, поскольку украинцы и туристы разберут их на сувениры: