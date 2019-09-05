Как рост ВВП Украины скажется на госдолге: в Нацбанке дали оценку

На фоне подорожания ВВП-варрантов эксперты советуют Украине избавляться от этих ценных бумаг в пользу более длинных инструментов с фиксированной ставкой, например, облигаций. Такие рекомендации аргументирует тем, что если Кабмину удастся добиться заявленного темпа роста ВВП, выплаты страны по госдолгу заметно вырастут.

Впрочем Национальный банк Украины (НБУ) призывает подходить к вопросу более комплексно. Об этом во время брифинга заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

"По нашим оценкам, в случае значительного роста экономики Украины необходимо будет выплатить по ВВП-варрантам достаточно значительные суммы. Но также нужно понимать, что Украина уже сэкономила проценты, потому что мы не платим проценты по сумме 3,2 млрд долларов, которые были конвертированы в варранты. Поэтому тут нужно смотреть на вопрос в комплексе", – отметил Чурий.

Он также напомнил, что обслуживанием государственного долга Украины занимается Министерство финансов, а потому решения по этому вопросу будет принимать именно оно.

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Напомним, планы Кабмина добиться роста экономики на 40% за пять лет спровоцировали рост котировок ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации госдолга в 2015 году. Котировки ВВП-варрантов повысились на 4,6% и достигли исторического максимума - 92,43% номинала.

Как известно, 3 сентября Министерство финансов Украины также совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу. Были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов. Эти еврооблигации Украина выпустила в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Соглашение предусматривало списание 3 млрд долларов долга и отсрочку платежей еще на 8,5 млрд долларов до 2019 года. Ставка по всем облигациям была зафиксирована на уровне 7,75% годовых.

При этом вместо списанных бондов Украины выпустила ВВП–варранты. Их держатели претендуют на часть прироста реального ВВП с учетом инфляции, если он превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах. С учетом ожиданий резкого роста экономики в команде нового президента Владимира Зеленского уже звучали заявления о необходимости досрочного выкупа ВВП-варрантов.

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